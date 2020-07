Äsja kuulutas Riigi Kinnisvara aktsiaselts välja hanke päästekomando uue hoone projekteerija leidmiseks ja see annab päästjatele viimaks lootuse, et uus hoone neile tehakse. Komandohoone on plaanis ehitada Metsküla tee 1 krundile, mis jääb Tere tootmishoone ja Deluxi tehase kõrvale. Seni on krunt seisnud tühjalt.