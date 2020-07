Jaak Kangilaski pälvis Paul Ariste medali

Teaduste akadeemia pressiteates on kirjas, et Tartu ülikooli ja Eesti kunstiakadeemia emeriitprofessor Jaak Kangilaski on uurinud 1960. aastatest moodsa kunsti ajalugu. Ta on kaitsnud väitekirja rühmitusest Les Nabis ning osanud selle nii oma ülipopulaarsete ringauditooriumi loengute kui ka kirjutiste kaudu muuta oluliseks kogu Eestile. Selle kõrvalt oli ta oluline kunstipoliitik, kes püüdis kaitsta kunstnike loomevabadust. Sel sajandil on ta uurinud Eesti sõjajärgset kunsti, eriti kunstielu. Uuringuid kroonib tema koostatud Eesti kunsti ajaloo VI köite esimene osa (2013).