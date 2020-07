Et igale kingsepale tuleb kasuks jääda oma liistude juurde, võtan ajalootudengina pisut arvata just Pätsust ja tema ausambast. Arvamusavaldusi on sel teemal kostnud juba aastaid ning need on ulatunud malbest toetusest käremeelsete süüdistusteni diktaatori ja riigireeturi kummardamises. Paistab, et teema püsib endist viisi köitvana. Mis siin imestada: laiemat ja lõplikku üksmeelt pole Pätsu suhtes leitud isegi ajaloolaste ridades.