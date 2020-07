Viljandi muusemi juhataja Jaak Pihlakule kapslit üle andes ütles Viljandi linnapea Madis Timpson, et sel ajal kui parterimaja maha lammutatakse, on muuseumil remont pooleli. "Väga sümboolne. Kuhu kohta saaks veel anda kapsli kui mitte Viljandimaa kõige tähtsamasse mäluasutusse," lausus linnapea.

Jaak Pihlak võttis sealsamas veel kord metallsilindrist välja tollased ajalehed 1979. aastast ning kirja vabadussambale. "Tegemist on ju täiesti fenomenaalse aktiga. Kõige olulisem on siin jutt vabadussõja mälestussambast. See kõnetab ka järeltulevaid põlvi ja räägib, misasi see tegelikult oli," märkis Pihlak.