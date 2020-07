Viljandimaal kontrollitud ehitusplatsidel oli rikutud ohutusnõudeid

Tööinspektsiooni pressiteates on kirjas, et vaatluse all olid ehitusplatsid Harju-, Lääne-, Pärnu-, Põlva-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. Vaadati töökohtade ergonoomiat, töövahendite, redelite ja tellingute korrasolu, isikukaitsevahendeid, tööd katustel ning dokumentatsiooni.

Viljandimaal kontrolliti firmade Haart Ehitus, Vilcon Ehitus, SEMT ja Maakivist ehitusplatse. Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et rikkumistena võis näha lahtistel avadel puuduvaid kaitsepiirded ning seda, et tellingute paigaldamise õigsuse ja ehitusplatsi iganädalase kontrolli kohta oli koostamata akt.

Abeli sõnutsi on endiselt on muret kaitsekiivritega. Kiivrid on küll väljastatud, kuid neid ei taheta kanda, sest neil pole lõuarihma ja kummardades kukub see peast ära. Mõistlik oleks tööandjatel soetada kohe korralikud kiivrid. Katusetöid tehti objektidel vähe, ent peaaegu pooltel neist avastati rikkumised. Ehitusobjektide tööohutusplaanid olid koostatud ja ajakohastatud ning enamasti oli neid ka töötajatele tutvustatud.