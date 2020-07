Toonekured loetakse üle. Ornitoloogiaühing kutsub teada andma pesadest

Eesti ornitoloogiaühingu Facebooki lehel on kirjas, et uue pesa sisestamisel tuleb esmalt veenduda, kas pesa on juba andmebaasis olemas. Uut pesa sisestades tuleb olla väga täpne, et vältida segadust andmete täiendamisel. Juba sisestatud pesa asukoha andmeid muuta ei saa. Küll saab aga pesa paiknemise andmeid vajaduse korral täiendada ja lisada pesitsusandmed.