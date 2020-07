Pika tänava kinnistu omanik Janek Kalvi ütles, et tigusid on vihmaste ilmadega tihti näha. Kalvi käib Viljandis nädalavahetustel ja puhkepäevadel, kuid teab, et kõik sealsed elanikud on tigudega hädas. «Olen neid näinud Kassisaba tänavat pidi jalutades ja maaelu edendamise sihtasutuse maja juures. See järveäärne kant tundub nendega olevat nakatunud,» rääkis Kalvi.