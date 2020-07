Viljandis Vilma maja ja kaubamaja parkla vahel erakrundil lokkas hiljuti loodus. Nüüd on haljasala linnavalitsuse nõudmisel ära niidetud. FOTO: Elmo Riig

Milline on ilus haljasala, on paljuski kinni iga vaataja silmes. Mõni pahandab, et linn laseb rohu maha mullani. Teisele ei meeldi, kui haljastu võtab tuules lokkava heinamaa mõõdu.