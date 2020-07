Aga inimesel, kelle aias need olevused kanda on kinnitanud, kustub naeratus üsna kiiresti. Need on teomaailma limased hiiglased, kes söövad isukalt kõike, mis ette jääb ja millest jõud üle käib. Looduslikke vaenlasi on neil vähe ja piisab paarist isendist, et tekiks elujõuline populatsioon. Tõsi, Eestis elab üks veel suurem nälkjas: must seatigu. Aga kuna seateod söövad langenud lehti, vetikaid ja seeni, siis aedadesse nad üldiselt väga ei kipu ja nendega on võimalik rahulikult kõrvuti elada.