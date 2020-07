Eesti töötukassa Viljandi osakonna juhtivkonsultant Tiina Gabriel ütles Sakalale, et töötuid on juurde tulnud mitmesugustelt ametialadelt ja nimetas eraldi tootmisettevõtetes töö kaotanud inimesi. Ta lisas, et viimastel päevadel on töötute arv püsinud suhteliselt stabiilne ning suuremaid muudatusi pole olnud. «Loodame, et see näitaja lähiajal ka enam märkimisväärselt ei suurene, kuid oleme igaks juhuks siiski valmis, sest kui tööandjatele eriolukorra tõttu makstava palgahüvitise periood lõpeb, võib ikkagi tulla uus koondamislaine,» lausus Gabriel. Küsimusele, milline mõju võiks töötute hulgale olla suvistel hooajatöödel, vastas Gabriel, et hooajalise töö tegijaid kindlasti on, kuid praegu ületab pakkumine siiski nõudlust.