Anzori Barkalaja: lugemus on oluline

Kaardiks, mille abil see väike orienteerumisjooks läbi viia ning mille alusel koostada asjakohane legend, on jätkuvalt arusaam kultuurist kui inimliigi elususkohastumisest. Elusus on siinkohal võimekus elada mõtestatud, sisukat elu, pärandades järgmistele põlvkondadele selleks rohkem välis- ja sisekeskkonna võimalusi, kui ise eelkäijatelt päriti. Seega ei piisa sellest, kui meie kultuur tagab üksikisendile vaid ellujäämise bioroboti või ülalpeetava vormis. Ammugi ei piisa sellest, kui lihtsalt rühkida oma vagu pidi, pilk põhjas kinni, keelitades ennast, et sellest peab piisama.

Tekib muidugi küsimus: kes on see meie, kui üldse tuleme selle peale, et kasutada sõnaühendit «meie kultuur». Antud juhul võib süüümepiinadeta piirduda meie riigi põhiseaduse preambuliga, mis ütleb, et meie riigi olemise mõte on tagada siin elavatele inimestele kõik inimõigused nii, et säilivad ja arenevad eesti keel ning kultuur. Siinjuures pakub keel ise meile toreda vaimuharjutuse, kuivõrd eesti kultuur on vihmavarjumõisteks kõigile nendele ajalooliselt siinsetele (pigem) väikerahvastele, kelle järeltulijatel on jätkunud iseolemise meelekindlust, nagu võrukatel, setodel, saarlastel või mulkidel ja kihnlastel.

RAHUTUKS TEGEVAD on need märgid sellepärast, et meid on vaid veidi üle miljoni. Tänapäevane, kiirendusega liikuv tehnoloogiline ning tööturu areng on muutmas üleliigseks aga inimhulki, keda mõõdetakse miljarditega. Meil on oht lihtsalt ära kaduda üleliigsete inimeste statistilise vea prakku ja põhimõtteliselt ei hooli sellest keegi peale meie endi. Eesti keele ja kultuuri päästab selles olukorras vaid juhuslik võimalus, et meile järgnevad põlvkonnad pääsevad võimalikult in corpore uue ühiskonnakorraldusega ümberpaigutuvas klassiühiskonnas pigem kõrgetele kohtadele. Ainult sel juhul pääseks meie keel, väärtusmuster ja iseloomulik olemisviis olematuks lahustumisest Suure Ümberpaigutuse segamisnõus. Killustunult pole selleks praktiliselt ühtki võimalust.

Teine rahutuks tegev asjaolu peitub juurduvas arusaamas, et meie pärimuslikul suhtumisel looduskeskkonda ja elusolenditesse pole mingit väärtust, kuivõrd seda ei saa raha-kohe-kätte-põhimõttel kasuks väärindada. Elusolendeid ja loodusnähtusi on kasumijahi harrastajate poolt järjekindlalt, tööstuslikus mahus meie-vihmavarju alt välja rüseletud. Lindude hoolimatu tapmine laialdaste pesitsusaegsete lageraiete kaudu ning ristipuude hävitamise puhtakspesemine jokk-skeemide abil räägivad iseenda eest. Räägivad seda, et küsimus oma olemise-tegemise mõttekusest pole enam suunatud sellele, et kas minu luule raamatuks saamine on väärt selle kase mahavõtmist, nagu küsis noor Leelo Tungal kogumikus «Raamat ja kask», vaid sisuliselt sellele, et mis kasu on teistest elusolenditest, kui ma neist pappi teha ei saa. Küsimuse varjus on tegelikult selgesti tunda ka arusaama inimestest kui pelgalt puulastest ja tohtlastest või SKP-veskit ringiajavatest pudulojustest.