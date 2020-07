Maasikakasvatajad on kurtnud töökäte puudumise ning sellest tingitud kahju üle. Aller märkis, et valitsusel on kavas töötada välja metoodika marjakasvatajate kahju hindamiseks ja kompenseerimiseks. Nii peab selguma, milline oli kahju tekkimises ilmastiku ja milline tööjõu puuduse osa.