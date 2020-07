Ametite maja lammutamine on jõudmas lõpusirgele.

Sakala pole vist kunagi ühelegi hoonele nii palju tähelepanu pööranud, aga ehk pole nii tähelepanuväärseid hooneid varem lihtsalt kaamerasilma ette sattunud. Ametite maja lammutamine on tähtis osa kesklinna ehitusest, hoone ise moodustab tähtsa osa Viljandi ajaloost, kõike ümbritseb keeruline sümboolika ja veel keerulisem ajalugu.

Ja lisaks on meis kõigis peidus üks väike uudishimulik laps, kes tahab tahab näha, et "aga mis seal sees on?".