Möödunud nädalal postitas Viljandi vallavalitsus Facebooki teate, et ootab infot vallateedel leiduvate löökaukude kohta. Inimestelt saadud info põhjal koostatud kaarti uurides selgub, et auklikemad on Viiratsi Sakala tänava lõik, mis jääb Väluste tee ja Aasa tänava vahele, ning Vana-Võidu tee hargnemiskoht Kõrgepõllu teeks ja põiktänavaks.