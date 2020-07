Kooli ja trennideta suvepuhkus. Mida on lastel vaba ajaga peale hakata?

Lennukitehases tegutsev Viljandi avatud noortetuba (VANT) on aastaid hooaja lõpetanud juuni alguses. Selle juhataja Tiina Tart ütles, et suvel ei tule noori keskusesse nii suurel hulgal, et neid oodata, kuid suveprogrammi loomine on Viljandis arutuse all olnud. Tänavu alustabki VANT tegevust erakorraliselt juba juuli teises pooles, kuid maja avamise asemel hakkab keskus üritusi organiseerima väljaspool.