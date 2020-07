Tänapäeval on üha vähem ka laste maale vanaema juurde saatmist, sest paljud vanaemad on aastakümneid tagasi maalt ära kolinud, käivad veel tööl või on muidu toimekad ega soovi lapsehoidjad olla. Loomulikult korraldatakse ka Viljandis laagreid, ent need maksavad tihtilugu palju. Eriti kui peres on rohkem kui üks laps, võivad suvised laagrid pere rahakotile üle jõu käia. Ei saada ju üht last põnevasse laagrisse, samal ajal kui õed-vennad kurvalt koju jäävad. Ilmselt on laagrite kõrge hind märk sellest, et probleem on väga tõsine: paljud vanemad on laste suvede sisustamise eest valmis maksma hingehinda. Kui on nõudlust, on ka pakkumist.