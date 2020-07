Märjamaa Sillaotsa talu perenaine Viire Martma rääkis, et endale sobivat kanatõugu valides peab arvestama sellega, mille jaoks linde tahetakse. «Kas tahad endale ilulindu või soovid ka mune saada. On hästi palju imeilusaid kanu, näiteks tutiga ja sulisjalgseid. Ilukanad ei pruugi aga iga päev muneda ja nende munad võivad olla väiksemad. Munakanad on aretatud munemiseks ja nemad munevad iga päev, võib-olla teevad nädalas ühe puhkepäeva.»