Abilinnapea aias siblivad Lotte ja Roosi

Mai alguses võttis Uueveskil elav Viljandi abilinnapea Janika Gedvil kaks kana. Nagu ta ütles, hakkas tal niisugune mõte idanema möödunud aastal, kui tema Tallinnas Nõmmel elavad sõbrad tal külas olles innustunult oma kahest kanast rääkisid, ning kui saabus teistmoodi kevad ja oli teada, et suvel on reisimist vähem ja ollakse rohkem kodus, saigi mõte teoks. «Et endal oleks tore ja et lapselapsed saaksid kanale pai teha ja pesast sooja muna võtta. Tore on ju, kui saab vanaema ja vanaisa juurde tulla ning tead, et muna ei tule Rimi poest.» Üks Gedvili lapselaps on kümnekuune ning teine kolme ja poole aastane.