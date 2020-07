Tuleviku jalgpalliklubi ootab kolmapäevast taas publikut staadionile

Premium-liiga 11. voorus võõrustab Viljandi Tulevik tiitlikaitsjat ning värsket Evald Tipneri karikasarja tšempionit Tallinna FC Florat. Et aga koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ning teatud piirangud on siiski säilinud, peab ka jalgpalliklubi rahvas publikut taas külla kutsudes teatud tingimusi silmas pidama ja kodusele linnastaadionile naasvad pealtvaatajad mõningaid reegleid täitma.

Olulisim praegu kehtiv kitsendus sätestab, et vabas õhus peetava jalgpallikohtumise publiku arv ei tohi koos võistkondade, tehnilise personali, teleülekande toimkonna ja teenindava personaliga ületada tuhande piiri. See tähendab, et keskmisel jalgpallikohtumisel tohib olenevalt teleülekande meeskonna suurusest olla pealtvaatajaid kõige rohkem 875.

Teiseks tuleb kodumängu korraldaval klubil tagada pealtvaatajate hajutatus. See tähendab, et Viljandi linnastaadionile saabujad peavad arvestama nõudega pidada tribüünil võõraste inimestega vähemalt kahe istekoha pikkust vahet. Kõik on staadionile oodatud, lahutama ei hakata ei koos mängule saabuvaid sõpru ega perekondi, ent tribüünil istet võttes või seisukohti valides tuleks teiste inimestega, kellega koos staadionile ei tuldud, hoida mõistlikku vahet. Mängu korraldajad tuletavad valjuhääldite kaudu külalistele seda reeglit pidevalt meelde. Distantsi hoidmise juhised kehtivad ka väljaspool tribüüni, näiteks piletisabas või puhvetijärjekorras seistes.

Staadioni sissepääsul ning tribüüni küljes on käte desinfitseerimise vahendid, mis on kõikidele vabalt kasutada. Maski kandmine ei ole kohustuslik, kuid soovitatav. Klubi suur palve kogukonna ning enda nimel on, et ennast haiglaselt tundvad toetajad jääksid koju ega tuleks staadionile. Kõigist kohtumistest toodetakse hea kvaliteediga otsepilti, nii et keegi ei jää mängu jälgimise võimalusest ilma.

Et jalgpallisõpradel oleks staadionil kõigist kitsendustest hoolimata mugav ja turvaline olla, palub Tuleviku vutiklubi staadionile saabujatel osta järjekordade lühendamiseks osta mängupilet internetist. Klubi kodulehe e-poes jktulevik.ee/pood saab soetada elektroonilise mängupileti, millega staadionile saabuja võib siirduda otse "E-pileti" sildiga märgistatud väravasse, kus saab oma pileti väljatrükitud kujul või mobiiltelefonist turvatöötajale ette näidata ning pääseb järjekorras seismata tribüünile.

Ainulaadse lahendusena Eestis pakub Tuleviku klubi oma fännidele ka võimalust e-poest mängupäeva näksid ja joogid ette valmis osta. E-poes saab fänn valida meelepärase suupoolise ja joogi, nende eest tasuda ning need siis staadionil eraldi letist ilma järjekorras seismata tellimisel märgitud ajal kätte saada. Virtuaalne puhvet e-poes sulgub kuus tundi enne kohtumise avavilet, kolmapäevase mänguõhtu puhul tähendab see siis kell 13 päeval.