Tõuke sõita perega paikadesse, kuhu argipäeval ei satu ja puhkepäevalgi pole asja, võivad seesugused avastusmängud mõnelegi anda. «Unustatud mõisad» ja «Avatud talud» on eelmistel suvedel olnud menukad ettevõtmised ning näidanud, et huvi kodukandi ja ka kaugemate nurkade lähema tundmaõppimise vastu on suur. Mulgimaa peremäng pakub samuti avastamisrõõmu ning lisaks Mulgimaa ilusale loodusele näitab see vana kombestikku ja unustatud töövõtteid. Nädalalõpul Soomaal taas teoks saanud võistuniitminegi hoiab au sees loodushoidlikku töövõtet, mis on aastasadu kujundanud ümbrust ja toonud talveks loomadele toidu.