PÄRAST LEINAPÄEVA, 14. juunit ilmus ajalehes Sakala uudis, et välja on pakutud mõte viia represseeritute mälestuskivi Viljandist Tasuja puiestee äärest mõisapargist Metsakalmistule. Selgusetuks jäi, miks. Nüüdseks on Sakalas sel teemal avaldatud juba päris mitu kirjatükki.