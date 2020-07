Marko Suurmägi: maasikate hind ehk Kuidas ukrainlased meie põllumajandust päästavad

MA EI SÕITNUD kuhugi. Aga mõte tekkis korraks küll. Kui sa ikka näed, et Facebookis sinu seinale ilmunud reklaampostituses lubatakse Valmiera turul maasikaid kaks eurot kilogrammi eest ja Viljandi turul maksavad need 3,50 eurot, tuleb ju kiusatus teha tiir naabrite juurde. Paraku pole mul ettevõtjageeni, et ostaks naabrite juurest kokku kohe mitusada kilo marju ja müüks need siis Eestis hea kasumiga maha. Ainult 10–20 kilo marjade pärast pole jälle mõtet 200 kilomeetrit maha sõita. Nii ostsin moosimarjad ikkagi Viljandist.