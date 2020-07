Ugala teater alustab oma teist aastasadat

Novembris jõudis publiku ette kaks erinäolist lavastust: Andres Noormetsa ülevõllikomöödia "Lotomiljonärid" ning Ugala teatri dramaturgide Liis Aedmaa ja Laura Kalle ühislavastus "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi", mis taaselustas rohkete laulude saatel 83 aasta tagused Ugala teatri seigad ja suhted.