Auto kraavi ja viina jooma. Purjus juhid tegid kaks avariid

Reede õhtul said politseinikud teate, et Viljandi vallas oli Volkswagen kraavi sõitnud, aga jätkas purunenud esiosast hoolimata teekonda. Teatajale jäi mulje, et roolis olev mees on joobes.

Politseinikud leidsid auto üles, kui see seisis teeservas ning selle juures istus kaks meest. Mõlemad väitsid, et olid viinapudeli lahti korkinud ja selle kahe peale kiiresti ära joonud pärast katkise auto tee äärde parkimist.

Samal päeval sai politsei teate, et Viljandis oli BMW juht inimese peaaegu alla ajanud. Teatajale tundus, et autojuht on alkoholi tarvitanud. Politseinikud pidasid autojuhi kinni. Alkomeetrisse keeldus too puhumast, kuid oli nähtavate joobetunnustega. Et juht oli agressiivne, tuli politseinikel ohutuse tagamiseks kasutada käeraudu. Üksikasjad selgitatakse menetluses.