Kuigi Jaanus Kukk viibib praegu puhkusel, leidis ta aega, et Sakalale toimunu kohta lühikommentaar anda. Jelena Skulskaja väited lükkab Kukk ümber ning paneb lugejatele südamele, et Eestis kehtib endiselt süütuse presumptsioon.

Estonia teatris on lahvatanud skandaal. Ahistamisskandaalina alguse saanud juhtum on arenenud mudaga loopimiseks, mängu on kaasatud advokaadid, meedia, teatri nõukogu, väidetakse ja vastuväidetakse... Mis tunnetega seda kõrvalt vaatate?