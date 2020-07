Jahe ja vihmane ilm prognooside järgi taanduda ei kavatse

Kui homme, 6. juulil saab veel nautida ilma, mida võib mööndustega suviseks pidada ning temperatuur on 18 kraadi ringis, siis teisipäevast muutub ilm oluliselt jahedamaks.

USA ilmaportaal AccuWeather.com on veidi helgem: selle portaali ennustuse kohaselt jäävad temperatuurid pigem ikka 20 kraadi ligi ning järgmiseks laupäevaks prognoosib portaal lausa 23 kraadi sooja. AccuWeather.comi ennustus lubab aga Viljandisse kahjuks märksa rohkem vihma kui Yr.no: terve nädal kergeid hoovihmasid, mis laupäeval muutuvad soojast ilmast hoolimata tihedaks sajuks.

Eesti ilmateenistus annab teada, et väike, aga vinge osatsüklon võtab Põhjamere kohalt suuna üle Skandinaavia Botnia lahele. Selle servas kisub nii meie kui ka kogu Läänemere ümbruse ilm väga tuuliseks ja sajuseks. Täna õhtul algab lääne poolt alates edelatuule tugevnemine. Sisemaal on oodata puhanguid 15-18, saartel ja rannikul 21 meetrit sekundis.

Esmaspäeval, 6. juulil jõuab Skandinaaviasse uus ja aktiivne madalrõhkkond ning toob taas endaga vihmasaju. Pärastlõunal peaks ilm lääne poolt paranema. Edelatuul võib merel ja ka maismaal tugevaks tõusta. Päeval on tõenäolised edelatuule iilid sisemaal üle 15, rannikul üle 20 meetri sekundis. Õhutemperatuur on öösel 13–17, päeval 18 kraadist lääne pool 23 kraadini Ida-Eestis.

Teisipäeva öösel on sajuhooge hõredamalt, päeval aga jällegi laialdaselt ja on ka äikese võimalus. Tugev edelatuul päeva peale tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 11–16 kraadi, päeval 16–20 kraadi.