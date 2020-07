Digitaalne ringkäik Viljandis. Politseijaoskond on hindeks saanud 2,5 ja raamatukogu meeldib kõigile

Kaardile kantakse maamärke, hooneid, asutusi, bussipeatusi, veekogusid – kõike. Mis aga kaardile kantud, selle kohta võivad kasutajad arvamust avaldada ning viiepalliskaalal hindeid panna. Nii on näiteks rohkem kui kümne tuhande inimese hinde saanud Vaikne ookean. See on teeninud keskmise hinde 4,6. Ilmselt millegi pooles on ta etem Atlandi ookeanist, mida on ainult kaheksa inimest arvustuse vääriliseks pidanud ning mis on keskmiseks hindeks saanud 3,3.

Ka Viljandis võib leida hindeid nii tuntud hoonete ja asutuste juurest kui ka salapärasematelt rajatistelt, mis ehk tavaliselt turistide vaatevälja ei jää. Nii on näiteks Viljandi politseijaoskonna hinne Google'i keskkonnas 2,5 palli. Kokku on jaoskonnal neli hindajat, kellest kaks on andnud asutusele hindeks ühe. Ilmselt ei ole kogemused politseijaoskonnaga meeldivad olnud.

Viljandi haigla on aga palju parema tulemuse saavunud ning võib uhkeldada 4,2 palliga. 4. juuliks oli haiglal kokku 13 hindajat. "Teenindus annab soovida," on üks kasutaja kaheksa kuud tagasi kirjutanud ning andnud haiglale hindeks kolm punkti viiest.

Viljandi bussijaama eriti kõrgelt ei hinnata: mitmekümne inimese peale on keskmiseks kogunenud 3,6. Peamiselt kurdetakse selle üle, et ootesaal on liiga väike ja tualettruum on räpane, ent on ka neid, kes on jaama hinnanud viiega.

Üks populaarsemaid paiku Viljandis on muidugi lossimäed. Need on 35 inimese käest hindeks saanud 4,8, mis on väga hea tulemus. Külalised on kiitnud kaunist vaadet, ära märkinud kiige ning soovitavad kindlasti lossimägesse minna.

Viljandi järvest arvavad nii kohalikud kui külalised samuti hästi. Järv on saanud hindeks 4,8 ja seda 48 hinde põhjal. Leitakse, et järv ja selle kaldad on kaunid ning talviti on järvel hea uisutada. Mitte kõik arvustajad pole muidugi samal seisukohal, näiteks kurdab üks kasutaja, et järv pole piisavalt sügav, ning on andnud selle eest järvele hindeks kolme.

"Ujutav," ütleb üks kasutaja lakooniliselt järve kiituseks ning hindab järve viiega.

Paala järv jääb oma suurele vennale veidi alla ning peab leppima keskmise hindega 4,7. Taas kiidavad kasutajad kenasti kordatehtud rannaserva ning ütlevad, et see on kena puhke- ja ujumispaik. "Okei koht," jagatakse Paala järvele ehteestlaslikku kiitust ning hinnatakse järve viiega.

Viljandi raekoda on saanud hindeks 4,2. Linnavalitsust ennast pole kommenteeritud, küll aga on raekoja kohta öeldudd, et see on igati uhke ja väärikas.

Viljandi gümnaasiumisse pääsemiseks tuleb läbida tihe konkurents ning kui viisi tunnistusel napib, siis pole mõtet unistadagi. Gümnaasium ise on aga hindeks saanud 4,4, mis pole sugugi laita keskmine hinne. Sellega pääseks gümnaasiumisse ehk isegi õppima. Üks kasutaja märgib: "Seest on nagu Tallinna Lennuterminal." Kiituseks toob ta välja, et õpilastel on oma kapid ning see on igati äge.

Viljandi Lastepark on hindeks saanud 4,2 ning kasutajad küll kiidavad toredat parki, aga leinavad ka lammutatud purskkaevu ning soovivad rohkem atraktsioone.

Et Google'i keskkonnas saab arvustusi jagada tõesti peaaegu kõigile asjadele, on hindeid antud ka bussipeatustele. Reinu tee bussipeatus on saanud hävitava hinnangu – 1. Õnneks pole see massiline üksmeel, sest hindajaid on bussipeatusel samuti ainult üks. Kõige kaunim Viljandi bussipeatus see tõesti pole, aga sama hinde on saanud ka Raamatukogu bussipeatus kesklinnas.

Viljandi linnaraamatukogu ennast on hinnatud ümmarguse viiega ning seda lausa 11 hindaja arvamuse põhjal. Raamatukogu kohta pole kellelgi ühtegi paha sõna öelda.

Valuoja oru ääres oleva Ugala bussipeatuse hinne on samuti 5,0 ning hea hinde on peatusele andnud lausa kolm inimest. Ilmselt on populaarsuse taga bussipeatusest avanev kaunis vaade Ugala teatrile.

Ugala ise on tõeline turismi- ja arvustusemagnet ning väga muljetavaldava 1343 arvustusega saanud keskmiseks hindeks 4,7. Teatri kohta on jäetud kümneid ja kümneid kommentaare, milles kiidetakse kaunist arhitektuuri, lavastusi ja näitlejaid. Kui Ugala töötajatel on tuju kehv, siis ilmselt saab just seal kommentaare lugedes seda tuju tõsta.

Sakala toimetus on saanud hindeks 3,6. Kõige kriitilisem kasutaja on andnud hindeks ühe palli ning teatanud, et tegu on juraga. Seda tasakaalustab kasutaja, kes on kirjutanud: "Väga hästi ning targalt toimetavad! Tublid."