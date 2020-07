Parima vikatimehe tiitli pälvis viljandimaalane Tanel Soa

Osalejaid oli küll mitmelt poolt, aga kuna võitja Tanel Soa on kohalik, siis võib öelda, et Viljandimaal on vikatiga niitmise tase hea. "Eks tehnikaid oli muidugi seinast seina," märkis Tõnis Korts. "Oli ka neid, kes täna esimest korda niitsid. Kui mahaniidetud alal nüüd ringi jalutada, siis on näha, et inimesed lähenevad niitmisele ikka väga erinevalt."