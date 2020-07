Kuigi tivolit korraldaval osaühingul Baltic Rides Entertainment on linnalt loa saamiseks puudu veel politsei ning keskkonnaameti nõusolek, on ta sotsiaalmeedias ürituse välja reklaaminud. Plaani järgi on tivoli turu parklas 10.–19. juulini ning atraktsioonide tõttu on suletud parklaosa, mis jääb õunaaia kõrvale ehk lille- ja tehnikapoe vahelisele alale.