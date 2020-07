Vabadussamba omaaegset projekti säilinud ei ole

Pihlak nentis, et kuigi ta isiklikult toetab monumendi taasrajamist Adamsoni nägemuse järgi, on tema arvates kõige olulisem taastada mälestusmärgi sümboolne väärtus, mitte matkida omaaegset monumenti sentimeetri täpsusega.

Küsimusele, missugused väljavaated on kuju taastada algse projektita, vastas Pihlak, et õnneks on sellest säilinud fotosid. Pildimaterjali põhjal on taastatud ka suur osa teistest vabadussõjale pühendatud ausammastest ning vabadussõjas langenute ühiskalmistu Viljandis.