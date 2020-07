Saunapuudeks raiutud telefonipostid ja küla pealt toidu kerjamine. Margus Haav esitles armeekogemusest jutustavat raamatut "Alumiiniumist kurgid"

Margus Haav teenis Nõukogude armees 1988. aasta novembrist 1990. aasta novembrini. "Alumiiniumist kurgid" keskendub just neil aastatel läbielatud kummalistele sündmustele kummalistes kohtades ning autori sõnul leidub raamatus nii absurdi, ajalugu kui muusikat.

Esmalt pani autor lood, mis on nüüdseks raamatukaante vahele jõudnud, kirja pere suletud Facebooki gruppi. "Mul on kaks poega ja neile sai ikka aeg-ajalt sõjaväelugusid räägitud. Mõnikord olid neil ka sõbrad külas ja ju nad mõtlesid, et sellised asjad ei saa päriselt võimalikud olla," rääkis Haav ja tõi näiteks loo, kuidas saunakütmiseks saagisid sõdurid maha puust telefonipostid. "Ma ei olnud kunagi mõelnud, et kirjutan sellest veidike pikemalt. Hakkasin neid lugusid alguses kirja panema ja jagasin neid peregrupis, pojad lugesid, näitasid neid ka sõpradele, keegi ei uskunud ..."

Et autor on suur melomaan, on raamatus tähtsal kohal muusika, eriti just legendaarse ansambli Kino looming. "Kino on väga-väga tähtis," toonitas Haav ja kirjeldas, kuidas sõjaväes seda muusikat kassettidelt kuulas. Esitlusel sai kuulda kahte lugu ansambli liidri Viktori Tsoi algus- ja lõpuaastatest. Lõõtsa ja kitarri saatel esinesid Margus Põldsepp ja Sulev Salm.

Haav lisas, et raamatu ilmumise järel on temaga ühendust võtnud Eestis elavad vene rahvusest Kino fännid, kes raamatut üksteisele soovitavad.

Milline on raamatu meeleolu? "Kõike ultravägivallaga seonduvat ma ei tahtnud sisse panna. Mulle tundus, et see suunab fookuse natuke teise kohta," ütles Haav. Talle oli eeskujuks lühiromaan "Tsoon", mille autor Sergei Dovlatov oli karmis kohas vangivalvur, kuid ei kirjeldanud raamatus kogetud õudusi. "See oleks teine raamat olnud."

Esitlusel tuli jutuks loomavagunites pikki päevi reisimine, kui raketid tuli viia Uuralite taha valmistajatehasesse kontrolli. Viieks päevaks antud toit sai otsa, sest reis ise kestis kauem, ning söögipoolist pidi küla pealt kerjama.

Haav alustas sõjaväeteenistust Leningradi lähedalt õppelinnakust, kus koolitati raketioperaatoreid. Tuli aga välja, et seal otsiti seltskonda sõdureid, keda saata Afganistani sõtta. "See variant ei olnud kuidagi ahvatlev. Üks kroonus käinud sõber oli soovitanud, et ainus kindla peale minek on peavalu teesklemine. Hakkasin peavalusid kurtma ja põhjust ei suudetud leida. Oli selge, et eliitsõdurit minust ei tule ja mind saadeti Kaliningradi oblastisse." Seal sattus ta salajasse Baltiiski linna, mis oli tema sõnul põrgule kõige lähem koht maa peal. Mis seal noore sõduriga edasi sai, võib lugeda raamatust.