On selge, et Kaare kooli ei saa ei kaotada ega ka majata jätta. Sakalale tundus tegelikult juba toona ja tundub ka praegu: otsust langetades arvestasid toonased poliitikud külmavereliselt, et 2023. aasta olukorda ei pea nemad enam lahendama, ja uskusid või pigem lootsid, et küllap tulevikus suudetakse leida ka juriidiliselt korrektne skeem, kuidas Kaare kool ellu jätta.