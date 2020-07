Ajahädas päiksepargi rajaja pakub vallale 10 000 eurot

Igas vallamajas on praegu ­ootel hulk ettevõtjaid, kes soovivad luba, et veel aasta lõpuks saada elektritootmiseks valmis päikesepark. Et bürokraatiat kiirendada, pakkus üks arendaja hiljuti, et maksab Viljandi vallale 10 000 eurot ja nii 12 aastat järjest.