Viljandi vallavolikogu langetas teisipäeval otsuse, et on valmis rahaga toetama Viljandis vabadussõja ausamba taastamist, kuid toetuseks pakutavat summat otsuses ei nimetanud. Viljandi linnapea Madis Timpson pidas ebatõenäoliseks, et naabrite otsus võiks kiirendada samba rajamise käiku. «Mina arvan, et me saame linnas väga hästi hakkama, ilma et teised peaks meile ütlema, kunas ja kuidas midagi teha,» lausus ta.