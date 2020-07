Liikuvate piltidega leedekraan on Unistari ärikeskuse ja sõidutee vahelisel alal. Selle paigaldaja, osaühingu Impulsion Estonia juhatuse liige Meelis Kivisild rääkis, et ekraan on selles kohas esialgu lühikest aega, et katsetada, kuidas Viljandi inimesed ja ettevõtted niisuguse asja vastu võtavad.