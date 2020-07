Koletu hirm ja õnnelik lõpp. Uppunuks peetud lapsed leiti tee äärest jalutamas

Päästjateni jõudnud info kohaselt olid lapsed kaduma läinud ning jälgede järgi oli põhjust arvata, et mudilased võisid omapäi minna Kõpu paisjärve äärde. Järves ega selle ümbruses lapsi näha polnud ning neid otsinud emal tekkis hirm, et juhtunud on kõige hullem.