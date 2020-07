Reedel tuleb kuni 23 kraadi sooja

Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 17–23 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5–10 meetrit sekundis ning laine kõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 19–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5–10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Öö hakul sajab hoovihma ja võib äikest olla. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 13–15 kraadi.

Nädalalõpul ei pääse hoovihmadest. Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3–8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8–13, rannikul kuni 17 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolikul jõuab laialdasem sadu Lääne-Eestisse. Edelatuul tugevneb 5–11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17–22 kraadi.