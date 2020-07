Valesti täidetud konteinerid riivavad silma

Mängupesa lasteaiast üle tee asuvad Eesti Pakendiringluse konteinerid on mõeldud küll paberi ja papi jaoks, kuid vähemalt üks neist on täis igasuguseid muid jäätmeid. Teisipäeva õhtul paistis ühest konteinerist tavalist prügi, klaastaarat ja isegi riideid. Teise konteineri ette oli jäetud muud prahti, näiteks prügikott ja diivanipadjad. Seega tundus, et konteineritest on saanud tavalised olmejäätmete mahutid.

Eesti Keskkonnateenused paigaldab, tühjendab ja hooldab Viljandis Eesti Pakendiringluse konteinereid. Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti ütles, et on käinud samu konteinerid möödunud nädalal vaatamas ja neist Eesti Keskkonnateenustele teada andnud. "Suuremate linnade häda on selles, et inimesed panevad prügi kohtadesse, kuhu seda ei tohi panna, ja viisil, kuidas seda ei tohiks panna," lausus ta.

Kutti märkis, et on näinud linnas veelgi kiiresti täituvaid konteinereid, kuid muret ei tee kiire täitumine, vaid vale sisu. "Jah, on mingid piirkonnad, kus konteinerid täituvad kiiremini, kuid seepärast, et paberikonteinerisse pannakse muud prügi. Me ei saa kontrollida, mida inimesed prügikasti panevad."

Tema arvates oleks kõige tõhusam teha teavitustööd ja inimestele selgitada, kuhu mingid jäätmed lähevad ning et konteineri kõrvale prügi jätta ei tohi.

Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juhataja Jaan Viljas ütles, et kahjuks juhtub seda tihti, et konteinerisse on pandud jäätmed, mis sinna ei sobi. Paberi- ja pakendikonteinereid tühjendades ei saa prügiauto kaasa võtta muid jäätmeid ja see tähendab lisakulu. "Kui seal on ikkagi väga palju võõrjäätmeid sees, läheb see teise autoga teise kohta. Me ei saa kvaliteetselt ja korrektselt kogutud pakendit segada mingisuguste võõrjäätmetega."

Sel puhul pole lahenduseks ka konteinerite sagedam tühjendamine. "Kui sinna pannakse sorteeritud jäätmed sisse, on konteinerite täitumine täiesti normaalne ja piisaks ka olemasolevast graafikust. Kui sinna topitakse kõiksugu muud sodi, siis peab neid võib-olla mitu korda päevas tühjendama."

Veebruaris korraldas keskkonnaamet koos Viljandi linnavalitsusega reidi, et kontrollida linna pakendikonteinerite seisukorda. Kolmele pakendite kogumise eest vastutavale ettevõttele saadeti aprillis märgukiri, sest silma hakkasid üle ajavad ja ebaesteetilise välimusega konteinerid.