Enne jaanipühi peetud istungil nentis ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa, et alaealise Germo tsiviilkostjad ei nõustunud läbirääkimistel prokuratuuri tingimustega ning tema kohtuasja arutamist jätkatakse septembris üldmenetluses. Ülejäänud nelja kohtualuse suhtes olid kaitsjad prokuröriga sõlmimas kokkulepet, et jõuda aega säästva kohtulahendini. Kohtuniku pärimise peale, kas asjaosalised ise on kriminaalasjade eraldamisega päri, vastas aga Janari, et soovib kohtupidamist jätkata koos Germoga. Enda kohapeal tehtud otsust põhjendas ta nii: «Koos teeme, koos vastutame!»