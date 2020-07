Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 17,9 kraadi, mis on kolme pügala võrra enam, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud. Sellega asetus möödunud juuni soojuse poolest pikas vaatlusreas kuuendale kohale.