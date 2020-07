Pikalt ootel olnud ehitus mõisalasteaias algab

Pärstis on üks Päikesekiire lasteaia õppehooneid ja lasteaia direktori Astra Jamnese suust kõlas kergendusohe, kui ta ütles, et lõpuks ometi algab ehitus.

Sakala on varem kirjutanud, et Pärsti õppehoones tegid viimase kolme aastakümne jooksul remonti peaasjalikult lasteaiatöötajad ise. Direktori sõnul on sealsed õpetajad talle kirjeldanud, kuidas neile on aja jooksul mitmel korral pott värvi toodud, et nad lasteaia ruume saaksid värskendada. Ettejuhtuvast värvist seintel saab nüüdsest minevik, sest veidi vähem kui 180 000 eurot maksma minevate ehitustööde eesmärk on viia ajaloolise mõisa väline ilme vastavusse sisemusega.