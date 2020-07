Andres Laiapea: kas inimeste nimetamine mustanahaliseks on viisakas?

9. juuni Sakalas avaldatud patukahetsuskirjas «Meie varjatud rassistid» kuulutas kirjanik Sass Henno, et põrgus on reserveeritud eraldi koht neile, kes säilitavad nii-öelda neutraalsuse või keelduvad võtmast seisukohta sellistel moraalset otsust nõudvatel aegadel, mis on nüüd justkui kätte jõudnud. Tema arvates ei ole rassism sugugi keeruline teema, kui inimene ise just rassist ei ole. Henno tunnistas, et on ise seda olnud, aga tahab muutuda normaalsemaks. Mina ei saa seda enda kohta öelda, nii et saan sel teemal arutleda rahulikumalt – tundmata mingit vajadust tõestada, et ma ei ole rassist.

MINU ARVATES on (ebateadlik) rassism, kui minna sellest rääkides veidi sügavamale kulunud loosungitega vehkimisest, väga keeruline teema. Alustada tuleb seejuures muidugi sõnadest, mida kasutatakse inimeste kirjeldamiseks. Ingliskeelse kultuuriruumi mõjul on Eestis läinud moodi pidada halvaks tooniks sõna «neeger» kasutamist. Poliitiliselt korrektne on eelistada sellele sõnu «must», «mustanahaline», «mittevalge», «afroameeriklane». Kas need on aga ka tegelikult neutraalsemad (mitterassistlikumad) kui «neeger», sellele ei näi kriitikud palju mõtlevat, kuigi võiksid seda teha.

Sünonüümisõnastikku uurides võib igaüks kerge vaevaga veenduda, et «mustaga» tähenduselt sarnased sõnad on eesti keeles «määrdunud», «võidunud», «räpane», «kasimata», «kõntsane», «siivutu», «rüve», «sopane», «saastane». Ingliskeelsel sõnal black selliseid kõrvaltähendusi ei ole. Meie «mustale» vastab seal selles mõttes pigem dirty. Seega pole «mustanahaline» kaugeltki nii neutraalne sõna nagu black, mille vastena meil seda sageli kasutatakse. Usun, et enamasti ei tehta seda halva tagamõttega, sellegipoolest on tegemist sõnaga, mille kasutamise kohta saab kõnealuses kontekstis öelda peenelt intellektuaalitsedes «struktuurne rassism keele tasandil».

SARNANE ON ju lugu sõnaga «mustlane». Eesti keele instituudi (EKI) tolleaegne direktor Urmas Sutrop ütles 2013. aastal Eesti Päevalehele, et see oli küll algul halvustava alatooniga, kuid on muutunud hiljem neutraalseks. Praegu soovitab EKI keeletoimkond kasutada rööpnimetusena siiski sõna «roma», mida eelistavad Eestis ka paljud nimetatud rahvakillu esindajad ise. Inimõiguste instituut on soovitanud «mustlase» kasutamisest hoiduda nii ajakirjanduses kui igapäevakõnes. Samas ei ole isegi kõik inimõiguslased meil seda soovitust alati järginud.

Alles eelmisel aastal valmis Eesti inimõiguste keskusel koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga kolm Euroopa Komisjoni rahastatud seirearuannet riikliku romasid puudutava integratsioonistrateegia rakendamise kohta Eestis ning selles oli juttu ka sõnast «mustlane». Ja selle sõna kasutajaid leidub nendegi hulgas, kelle kohta seda kasutatakse, sest harjumuse jõud on suur.

KEEL MUIDUGI aina areneb. Nõukogude ajal nimetati eesti tänavakeeles mustaks (ei saa kuidagi väita, et see oli positiivne või täiesti neutraalne sõna) kaukaaslast, aga tänapäeva noorte kõnepruugis on «kaukaaslane» hakanud tähendama (ingliskeelse caucasian mõjul) heleda nahavärviga ehk valget inimest.