Maakonna söögikohad näevad suve helgetes toonides

Nende toitlustusasutuste esindajad, kellega Sakala rääkis, nentisid kõik, et piirangute aeg oli küll raske, kuid löök ei olnud ka nii tugev, et oleks tulnud igaveseks uksed kinni panna. Neljast asutusest kolm leidsid võimaluse mitte täies mahus uksi sulgeda ja mõni omanik tunnistas, et pärast eriolukorra lõppu on seis isegi parem kui eelmisel aastal samal ajal.