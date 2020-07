Rahvusmeeskoor ja Metsatöll ühendavad Viljandis väed Veljo Tormise mälestuseks

Kontserdi ellukutsuja ja eestvedaja Lauri Õunapuu sõnab pärimusmuusika keskuse pressiteates, et Veljo Tormise helilooming on midagi, mis on saanud otsekui eestluse sümboliks. "Sümboliks nagu regilaul või rukkileib. Veljo on kogunud meie, eestlaste, iidvana kultuuri – maailmatunnetuse, rahvalaulud ja muusika –, sidunud need nagu rukkikõrred tüsedasse vihku ning toonud kodutalu vana palkrehe alla. Seal peksti terad, tuulati ja kuivatati. Siis viidi veskile. Pehmest jahust sai lõhnav leib. Selle leiva maitset teab iga eestlane. Nii on loomulik, et teeme Veljole suure kummarduse ning esitame sel õhtul valiku tema loomingust, mis on meid kõnetanud enim," räägib Õunapuu.

Lisaks esinevad kontserdil regilauludega Liisi Koikson, Celia Roose, Meelika Hainsoo, Timo Kalmu, Ando Kiviberg ja Lauri Õunapuu. Need lauljad on osa 27. juulil avalikustatavast Eesti pärimusmuusika keskuse projektist "Regilaulu podcastid", mis on ellu kutsutud, et pakkuda kuulajaile ning lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule, juhtida tähelepanu nende poeetilisele vormile ja kõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni. Kõik laulud on tihedais sidemetes oma esitajatega, igal laulul ja lauljal on oma lugu. Kuigi salvestatud podcast'ides on lauljaid rohkem, astuvad 8. augustil üles just need kuus.