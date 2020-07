Tänasest saab etteteatamisega haiglasse külla minna

Patsientide juurde lubatakse neid külalisi, kes on selles varem raviarstiga kokku leppinud. Haigla pressiteates on kirjas, et statsionaarse taastusravi ja õendusabi osakonnas on külaskäik võimalik tööpäevadel kella 8–16 ning selleks on vaja end varem registreerida, helistades osakonna juhataja telefonil. Kõikide osakondade telefoninumbrid leiab haigla kodulehelt. Külaskäik võib kesta 20 minutit ning korraga lubatakse patsiendi juurde kõige rohkem kaks inimest.