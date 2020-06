Salajane festival kolib Viljandimaale

Isiklik lähenemine

Trio liige Sandra Vabarna ütles, et idee sellist festivali korraldada tekkiski kolme aasta eest, kui bänd oli terve suve välismaal olnud ja väga paljudel festivalidel esinenud. «Mõtlesime, et võiks teha midagi oma nii-öelda superfännidele,» rääkis ta. «Ja kuna olime ise just väga palju festivale läbi käinud, mõtlesime, et seda võiks teha festivali vormis. Lõime Facebookis salajase grupi, kus said need fännid, kes tõesti tahavad meie tegemistes kaasa rääkida, kogemusi ja mõtteid jagada. Müüsime pileteid ainult neile ja avalikult seda ei kuulutanud. Praegu on meil seal juba üle 600 liikme. Samas, et see ei oleks lihtsalt üks järjekordne festival, otsustasime, et esineme ise igal aastal, aga kõik teised artistid jäävad publikule saladuseks ja üllatuseks.»