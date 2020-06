Mahukas raamat meenutab, et Eesti riik sündis vabadussõjas

Eesti vabadussõja lõpust on möödas juba rohkem kui 100 aastat. Meie seas pole enam ühtegi selles sõjas osalenut, kes tolleaegsetest sündmustest rääkida võiks. Seetõttu muutub üha olulisemaks kirjasõna ning see paneb suure vastutuse ajaloolastele, kelle tööks on muuta minevik inimestele hoomatavaks.