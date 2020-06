Teistes kohtades käimine on ikka silmiavardav. Näiteks hiljuti märkasin Tartus, et seal on kesklinna pargi muru jäetud teadlikult niitmata. «Liigilise mitmekesisuse edendamiseks» seisis murulapi kõrval tahvlil. Samal ajal saan mina murelikelt Viljandi linnakodanikelt e-kirju ja telefonisõnumeid selle kohta, kuidas Viljandis on ühes või teises paigas mäenõlvad ja muruplatsid ära nülitud.