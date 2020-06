Jaak Allik: mälestuskivi on ainuõiges kohas

VILJANDI linnavalitsuses tekkinud idee teisaldada mõisapargis asuv kommunismiohvrite mälestuskivi on vallandanud poleemika. Usun, et linnakunstnik ja linnapea kui noorema põlvkonna inimesed võivad kivile oma parimas usus uut asupaika otsida. Üllatab aga, et ka Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ei paista mäletavat, miks see kivi just seal seisab, ning on agaralt lülitunud teisaldamisaktsiooni. Loomulikult võib repressioonide ohvreid mälestada ka kalmistul või kirikuaias. Viljandi kivi osutab aga ühtlasi majale, kust arreteeritute ja küüditatute teekond kas otse või mõtteliselt alguse sai.