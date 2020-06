Juhtkiri. Homne haigus

Prügi sortimine ja taaskasutus pole ainult jätkusuutlikkuse küsimus, kuigi selge on, et mida mõistlikumalt me olemasolevat pruugime, seda kauemaks meil mugavat tarbimisühiskonda jätkub. Jäätmete kogumisel on väga selge mõju meie kõigi tervisele. Küsimus polegi niivõrd abstraktses kartuses, et tulevikus saavad ressursid otsa, vaid me hingame ja sööme õigesti kokkukorjamata prügi endale juba praegu sisse.